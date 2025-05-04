İstanbul Emniyet, Gerçeği Yansıtmadığını Açıkladı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi’nin kapalı otoparkına alınmadığına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü, resmi bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Açıklamada, “Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

OTOPARK GİRİŞİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Açıklamada ayrıca, “İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Bu durum, basında yer alan haberlerin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Emniyet yetkilileri, yaşanan olayla ilgili daha fazla bilgi vermeye devam edeceklerini belirtti.