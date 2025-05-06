İstanbul Emniyet, İhbarda Somut Delil Bulmadı

SAHİP OLUNAN BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aralık 2024’te “bir belediye başkanına suikast düzenleneceğine” dair yapılan ihbarın usulüne uygun şekilde ele alındığını ve herhangi bir somut delil bulunmadığını duyurdu. Emniyetin yazılı açıklamasında, bugün bir siyasi parti liderinin, ocak ayında bir belediye başkanına yönelik suikast ihbarı yaptığını öne süren iddialar üzerine geçmişe dönük bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

İNCELEME SONUÇLARI

Açıklamada, “Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Güvenlik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ihbarcı olarak belirlenen kişinin 2004’te “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası alan ve 2020’de şartlı tahliyeyle salıverilen Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Özel güvenlik personeli eşliğinde yapılan görüşmede, Tengioğlu’nun belediye başkanını sevdiğini ve başkanın DEM Parti ile ilişkilerinin kendisine zarar verebileceğini düşündüğünü ifade ettiği aktarıldı.

SONUÇLAR VE YASAL MÜDAHALE

Açıklamada, görüşülen belediye yetkililerinin, bu konuyla ilgili herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını ve kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu ile görüşme yapacağını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Söz konusu ihbar usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delillere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmıştır.” denildi. İlgili sürecin tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlandırılarak sonuçlandırıldığı belirtildi.