İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İhbarı Yalanladı

İHBARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun ‘Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenleneceği’ yönündeki iddiaları ele alan bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tengioğlu ile polis ekipleri arasında İBB binasında özel güvenlik eşliğinde bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Belediye yetkilileri, bu görüşmede herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını ve kendi sorumluları aracılığıyla Selçuk Tengioğlu ile görüşeceklerini ifade etti.

İHBARIN GEÇMİŞİNE YÖNELİK İNCELEME

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılının 6 Mayıs tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine dair yapılan ihbar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialar ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır” denildi. Yapılan araştırmada, ihbarın aslen Aralık 2024’te yapıldığı ve bunun değerlendirilmesi için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Güvenlik Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, ihbarcı olarak Selçuk Tengioğlu’nun belediye binasına çağrıldığı anlaşıldı. Yapılan ön incelemede, Tengioğlu’nun 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını belirtti. Görüşme sırasında Tengioğlu, bahsedilen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, ancak başkanın belirli gruplardan rahatsızlık duyan kesimler tarafından zarar görebileceğini düşündüğünü ifade etti. Bu durumun, cezaevindeyken koğuşta yapılan konuşmalara dayandığını belirtirken, tamamen kişisel kanaatlere dayalı olarak bir ihbarda bulunduğunu söyledi.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Açıklamada, ihbarın somut delillere dayanmadığı ve sadece kişisel hislere bağlı olduğu vurgulandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu durumun 5 yıl önceki cezaevinde kaldığı dönemle ilgili olduğu tespit edildi. İlgili süreç, tamamen yasal mevzuatlar çerçevesinde, ihbarın içeriğiyle sınırlı olarak sonuçlandı.