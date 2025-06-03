İstanbul Emniyet Müdürü Denetim Yaptı

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye’de gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamasını yerinde inceledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların tespiti ve yakalanması, ayrıca asayiş ve narkotik suçlarının önlenmesi amacıyla Ümraniye’de 24 noktada eş zamanlı genel güvenlik uygulaması düzenledi. Uygulama saat 20.00 itibarıyla başladı ve Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu denetimlerde yer aldı. Uygulamada, narkotik madde dedektör köpeği ile şüpheli araçlar üzerinde arama yapıldı.

HUZURUN TEMELİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetim amacıyla Ümraniye Yamanevler Mahallesi’ndeki Saat Kulesi önündeki uygulama noktasına geldi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur” diyerek, “Bugün de Ümraniye’deyiz. 24 uygulama noktasında 142 ekibimizle asayiş, narkotik, önleyici ve trafik ekiplerimizle sahadayız. Ümraniye ilçemizde 2024 yılında firari bir şahsı yakalama çalışmaları kapsamında çıkan çatışmada şehit olan başta Şeyda Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul’un dördüncü büyük ilçesi olan Ümraniyemiz ve tüm ilçelerimizde uygulamalarımıza sokak sokak cadde cadde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Yıldız, denetimlerinin ardından Dudullu Meydan’daki uygulama noktasında incelemeler yaptı. Ardından Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi ile Ümraniye’de yakın zamanda hizmete açılan Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi’ni ziyaret etti. Uygulamalar ve denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini vurgulayan Yıldız, güvenlik hizmetlerinin halk için önemli olduğunu belirtti.