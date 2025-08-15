İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız

BAĞCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE’DE UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonuyla ‘Genel Asayiş ve Narkotik Uygulaması’ düzenledi. Uygulamalar kapsamında Bağcılar’da hazır bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un her sokağında, her köşesinde, her caddesinde huzur ve güvenliği için sahadayız” açıklamasını yaptı.

UYGULAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalar çerçevesinde Bağcılar ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlükleriyle birlikte çeşitli uygulama noktaları belirledi. Uygulama sırasında şüpheli araçlar durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi. Bağcılar’daki uygulama noktasını ziyaret eden Selami Yıldız, denetimlerle ilgili bilgi edindi. Denetimlerin ardından vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, polis memurlarından uygulamalar hakkında açıklamalar aldı.

HUZUR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Uygulama alanında basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzuru uygulamalarıyla bugünde Bağcılar’da 33 uygulama noktasında başta Narkotik suçlarla Mücadele Müdürlüğümüz, Asayiş Şube, Önleyici Şube Müdürlüğümüz ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle huzur nöbetindeyiz. Gençlerimizi tehdit eden, neslimizi tehdit eden uyuşturucuya karşı mücadelede, şehir eşkıyalarına karşı mücadelede İstanbul sokaklarındayız. İstanbul’un her sokağında, her köşesinde, her caddesinde huzur ve güvenliği için sahadayız. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.