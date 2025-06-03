İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Denetim Yaptı

EMNİYET MÜDÜRÜ UYGULAMA NOKTASINI DENETLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye’de çok sayıda polisle birlikte gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasını yerinde inceledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin belirlenmesi ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının engellenmesi hedefiyle Ümraniye’de toplamda 24 noktada eş zamanlı olarak genel güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama saat 20.00’de başladı ve Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş ve Özel Harekat şube müdürlüklerinin yanı sıra Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Uygulama kapsamında, narkotik madde dedektör köpeği kullanılarak, şüpheli araçların araması yapıldı.

KONTROLLER SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kontrolleri yerinde görmek üzere Ümraniye Yamanevler Mahallesi’ndeki Saat Kulesi önünde bulunan uygulama noktasına geldi. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “‘İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur’ şiarıyla bugün de Ümraniye’deyiz. 24 uygulama noktasında, 142 ekibimizle asayiş, narkotik, önleyici ve trafik ekiplerimizle sahadayız. Ümraniye ilçemizde 2024 yılında firari bir şahsı yakalama çalışmaları sırasında meydana gelen çatışmada şehit olan başta Şeyda Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul’un dördüncü büyük ilçesi olan Ümraniyemiz ve tüm ilçelerimizde uygulamalarımız sokak sokak, cadde cadde devam edeceğiz” dedi.

İKİ POLİS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra Dudullu Meydan’daki uygulama noktasında incelemelerde bulunan Yıldız, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi ile Ümraniye’de yakın tarihte faaliyete geçen Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi’ni de ziyaret etti.