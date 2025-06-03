İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Ümraniye’de

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ UYGULAMALARA KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye’de gerçekleştirilen güvenlik uygulamasına katılarak görevli polis memurlarından bilgi aldı. Yıldız, aynı zamanda vatandaşlarla da sohbet ederek, “Tüm ilçelerimizde sokak sokak cadde cadde uygulamalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK VE ASAYİŞ UYGULAMALARI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulama, işlenen suçların faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirildi. Uygulama sırasında şüpheli araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamaya Narkotik arama köpeği de katıldı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Uygulama sırasında basın mensuplarına bilgi veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzuru şiarıyla bugün de Ümraniye ilçemizdeyiz. 24 uygulama noktasında 142 ekibimizle asayiş, narkotik, önleyici hizmet ve trafik ekimizle sahadayız. Ümraniye ilçemizde 2024 yılında firari bir şahsı yakalama çalışmaları sırasında çıkan çatışmada şehit olan başta Şeyda Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul’un 4’üncü büyük ilçesi olan Ümraniyemiz ve tüm ilçelerimizde sokak sokak, cadde cadde uygulamalarımıza devam edeceğiz. Bu uygulamalarda fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.