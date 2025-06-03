İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Uygulamayı Denetledi

DENETİMLERİN AMACI VE KAPSAMI

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye’de gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadelede failleri tespit etmek ve asayiş ile narkotik suçlarının önüne geçmek amacıyla Ümraniye’de eş zamanlı bir genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Saat 20.00’de başlayan uygulama, Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Bu kapsamda durdurulan otomobiller ve motosikletlerdeki sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, araçlarda arama da gerçekleştirildi. Uygulamada dedektör köpek “Ceviz” de yer aldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri denetlemek üzere Ümraniye Yamanevler Mahallesi’ndeki uygulama noktasına geldi. Burada durdurulan bir otomobildeki sürücü ve yolcularla sohbet eden Yıldız, gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “‘İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzuru’ şiarıyla bugün de Ümraniye ilçemizdeyiz. 24 uygulama noktasında, 142 ekibimizle Asayiş, Narkotik, Önleyici Hizmetler ve Trafik ekiplerimizle sahadayız.” Ayrıca, Ümraniye’de 2024’te firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sırasında çıkan çatışmada şehit olan Şeyda Yılmaz başta olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Yıldız, “İstanbul’umuzun dördüncü büyük ilçesi Ümraniye’de ve tüm ilçelerde sokak sokak, cadde cadde uygulamalarımıza devam edeceğiz. Bu uygulamalarda fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarıma ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İNCELEMELER VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Daha sonra Dudullu Meydan’daki uygulama noktasında incelemelerde bulunan Yıldız, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi ile Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi’nde de çalışmaları gözlemledi.