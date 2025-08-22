İstanbul Emniyeti Operasyon Gerçekleştirdi

İSTANBUL EMNİYETİ HAREKETE GEÇİYOR

İstanbul’daki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos’ta Esenyurt’ta bir iş yerinden haraç almak amacıyla kurşunlanma olayı sonrası şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonda, 18 yaşından küçük olan 3 şüpheli gözaltına alındı ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin eylem hazırlığında olduğu anlaşılınca operasyonun kapsamı genişletildi.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Devam eden araştırmalar sonucunda, şüphelileri azmettiren kişi olarak belirlenen M.C.A. ve aynı adreste bulunan T.Ü. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 20 Ağustos’ta Büyükçekmece’de yer alan bir restoranın kurşunlanma olayında tetikçi olarak T.Ü.’nün, motosikleti kullanan kişinin ise Ü.Y. olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.