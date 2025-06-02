Haberler

İstanbul Esenler’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI OLDU

İstanbul Esenler’de bir kişiyi hedef alan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybediyor. Şu an için 2 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Turgutreis Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili çalışma yürütüyor. Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki Selami Yılmaz’ın uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ZANLILARIN BELİRLENMESİ VE YAKALANMASI

Ekipler, olaya ilişkin çevredeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren G.P. (27) ile olay sırasında gözcülük yapan M.R.Ç. (25) tespit ediyor. Zanlılar, daha sonra polis ekipleri tarafından Şişli’de yakalanıyor. Olayın, G.P.’nin eski dini nikahlı eşi S.Y. ile olan ilişkisini kabullenememesi nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Uyuşturucu Ticareti Yapan Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalanan 21 yaşındaki E.B., 210 gram sıvı sentetik kannabinoid ile tutuklandı. Şüphelinin 6 suç kaydı bulunuyor.
Haberler

Fenerbahçe, Mario Branco ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 14 Haziran 2022'de göreve başlayan Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Branco, kulübe önemli katkılarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.