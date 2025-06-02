İstanbul Esenler’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI OLDU

İstanbul Esenler’de bir kişiyi hedef alan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybediyor. Şu an için 2 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Turgutreis Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili çalışma yürütüyor. Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki Selami Yılmaz’ın uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ZANLILARIN BELİRLENMESİ VE YAKALANMASI

Ekipler, olaya ilişkin çevredeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren G.P. (27) ile olay sırasında gözcülük yapan M.R.Ç. (25) tespit ediyor. Zanlılar, daha sonra polis ekipleri tarafından Şişli’de yakalanıyor. Olayın, G.P.’nin eski dini nikahlı eşi S.Y. ile olan ilişkisini kabullenememesi nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.