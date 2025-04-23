İstanbul Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Bilgisi

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR BİLGİLER

Esenyurt elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) alınan bilgilere göre, 8 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik ne zaman geri gelecek soruları gündemde. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileriyle ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE KESİNTİLER OLACAK

24 Nisan 2025 tarihinde çeşitli kesinti süreleriyle elektrik kesintileri planlanıyor. 00:00 ile 08:00 saatleri arasında, Esenyurt ilçesi Merkez-Akçaburgaz mahallesi 3126., 3128., 3135. sokaklarda bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu çalışmanın amacı, bakımın yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını gözetmektir.

AVCILAR VE BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ KESİNTİLER

Aynı gün, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Avcılar ilçesi Merkez-Yeşilkent mahallesi Balık Yolu, G-114, G-115 sokaklarında havai hat bakımı sebebiyle bir kesinti olacak. Ayrıca, 09:00 ile 11:00 saatleri arasında Büyükçekmece’de Merkez-Karaağaç mahallesi Dostluk sokakları ile Esenyurt ilçesi Merkez-Sultaniye mahallesi Aşık Şenlik sokakları ve Yeni Kent mahallesi 606. ile 675. sokaklar arasındaki bölgelerde de elektrik kesintisi meydana gelecek.

ŞUBE BAĞLANTILARI NEDENİYLE KESİNTİLER DEVAM EDECEK

24 Nisan günü ayrıca esenyurt ilçesi Merkez-Orhan Gazi mahallesi 1657. ve 1670. sokaklarda 09:00 ile 12:00 saatleri arasında abone/şube bağlantıları sebebiyle bir kesinti daha yapılacak. Aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Merkez-Atatürk mahallesi 596. sokakta da havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.