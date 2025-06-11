İstanbul Esenyurt’ta Kavga Görüntülendi

İKİ SÜRÜCÜ ARASINDAKİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İstanbul Esenyurt’ta iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kargaşa cep telefonuyla kaydedildi. Olay, geçen gece saatlerinde Esenyurt ilçesinin Hürriyet Mahallesi Turna Sokak’ında yaşandı. İddialara göre, sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı.

KAVGA BÜYÜDÜ, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tartışma kavgaya dönüştü ve araçlarından inen sürücüler birbirlerine saldırmaya başladı. Çevreden geçen vatandaşlar kavganın büyümemesi için müdahale etmeye çalıştı; ancak bu, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla daha da alevlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştığında, taraflar sakinleşti. Edinilen bilgiye göre, ifadesi alınmak üzere bir kişi emniyete götürüldü. Olayın anları cep telefonuyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve polis ekiplerinin müdahale süreci yer aldı.