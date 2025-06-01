(İSTANBUL) Eylemde 94 Gözaltı, 82 Serbest Bırakıldı

GEZİ PARKI EYLEMLERİNİN YILDÖNÜMÜNDE ANMA ETKİNLİĞİ

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Mis Sokak’ta gerçekleştirilen anmanın ardından, polis müdahalesi sonucu 94 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 82’si emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 12 kişinin ise adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Taksim ve Şişhane metro istasyonlarındaki ulaşım kısıtlaması 16 saat sonra sona erdi.

ANMA ETKİNLİĞİ VE KATILIMCILAR

2013 yılında Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesi ile başlayan eylemlerin 12. yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak’ta anma etkinliği düzenlendi. Taksim Dayanışması’nın davetiyle buluşan siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar “Karanlık Gider, Gezi Kalır” pankartı açtı. Katılımcılar “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük” gibi sloganlar attı.

BEYOĞLU’NDAKİ ABUKALIK VE POLİS MÜDAHALESİ

Anma etkinliği öncesinde İstiklal Caddesi’ne açılan yolların büyük kısmı kapatıldı. İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonlarında ulaşım kısıtlamaları uygulandı. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Taksim çevresinde yapılan uygulamanın “sıkıyönetim” ve “olağanüstü hal”i anımsattığını belirtti.

DAĞILIMDAN SONRA GÖZALTI YAŞANDI

Ortak açıklama sırasında, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan başta olmak üzere diğer kayıplar anıldı. Bu sırada katılımcılar “Katil devlet hesap verecek” şeklinde sloganlar attı. Bunun üzerine polis, bu sloganların atılmaması yönünde anons yaptı. Açıklama sonrasında dağılım başladığında polis, Mis Sokak ve Tarlabaşı çevresinde bazı grupları ablukaya aldı ve gözaltılar gerçekleşti. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbulu Şubesi, gözaltı sayısının gecenin ilerleyen saatlerinde 94’e çıktığını bildirdi. Dernek, gözaltıların 82’sinin serbest bırakıldığını, 12 kişinin ise öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla 15.00 sıralarında kapatılan Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Kabataş Füniküler hattının yaklaşık 16 saat sonra tekrar işletmeye açıldığını açıkladı.