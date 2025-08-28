İstanbul Fatih’te İşletme Kuyusunda Ceset Bulundu

İSTANBUL’DA CESEDİN BULUNMASI ÜZERİNE ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan bir inşaat malzemeleri ve kum satışı yapan işletmenin kuyusunda bir ceset bulunması üzerine, 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, İstanbul Fatih ilçesi Cibali Caddesi’nde meydana geldi. İşletmeden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmişti. İhbar sebebiyle olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, kuyuda bir erkek cesedi keşfetmiş. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin bir süredir kayıp olan 43 yaşındaki Sedat D.’ye ait olduğu tespit edildi. Ceset, itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kuyudan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sedat Dereli’ye ait cesetin bulunmasının ardından, Aydın Cem K. ve iş yerinin sahibi olan babası Şaban K. gözaltına alındı. Aydın Cem K., polise verdiği ifadede, “Sedat’ın bir tabancaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle bana geldi. Kendisinin alamayacağını benim almamı istedi. Ben de gidip 10 bin liraya tabanca aldım. Ona teslim etmek için dükkana çağırdım. Silahı ona gösterirken bir anda ateş aldı. Başından vurulup yere düştü” şeklinde bilgi verdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.