(İstanbul) – Fenerbahçe, Konyaspor’u 2-1 Yendi

FENERBAHÇE, KONYA GÜCÜNÜ YENDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in son haftasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. 38. haftada Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde saat 16.00’da başladı.

KONYASPOR’UN ÖNE GEÇİŞİ

Maçın başlangıcında konuk takım Konyaspor, 4. dakikada Melih Bostan’ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı, Konyaspor’un 1-0 avantajı ile tamamlandı.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe, 75. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle eşitliği sağladı. Ardından 82. dakikada Yusuf En Nesyri’nin attığı golle skoru 2-1 yaparak galibiyeti elde etti. Karşılaşma, bu skorla sona erdi ve Fenerbahçe, sezonu 2. sırada tamamladı.