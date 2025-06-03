İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos’ta

İSTANBUL FESTİVALİ’NİN TARİHİ VE YERİ

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı “İstanbul Festivali”, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından 1-17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da gerçekleştirilecek. Festival, kültür sanat, espor, gastronomi ve eğlence alanlarını bir araya getirerek, çeşitli müzik türlerinden yerli ve yabancı birçok sanatçının konserlerine ev sahipliği yapacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK

Bu yıl festivalde DJ Diesel olarak tanınan basketbolcu Shaquille O’Neal ve Jennifer Lopez’in yanı sıra Türkiye’den birçok sanatçı da sahne alacak. Konser programı içerisinde 2 Ağustos’ta Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos’ta Emre Fel ve Melike Şahin yer alırken, Jennifer Lopez 5 Ağustos’ta performans sergileyecek. Devamında 6 Ağustos’ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos’ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 10 Ağustos’ta Buray ve Gülşen sahnede olacak. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) 25. kuruluş yıl dönümü için Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru 12 Ağustos’ta konser verecek. İstanbul Festivali, 14 Ağustos’ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos’ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos’ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe ile devam edecek.

FESTİVALİN HEDEFLERİ

Festivalin organizatörü Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi’nin CEO’su Özlem Adıgüzel, festivalle son 3 yılda binlerce insana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Adıgüzel, bu yıl festivalin global katılımcı ağını genişletmek, ziyaretçilere sunulan deneyim alanlarını artırmak ve festival atmosferini daha interaktif hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Özellikle Z kuşağı, genç profesyoneller ve ailelerle iletişim kurmak isteyen markalar için İstanbul Festivali, 17 gün boyunca yüz binlerce tüketiciye ulaşma ve deneyim yaratma fırsatı sunacak.

GEÇEN YILKI ZİYARETÇİ SAYISI

Geçen yıl 845 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açan İstanbul Festivali, bu yıl da 120 bin metrekarelik alanda, her gün saat 16.00’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festivalin kaliteli ve zengin içerikleriyle bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.