İstanbul Festivali Eşsiz Bir Deneyim Sunuyor

İSTANBUL FESTİVALİ’NE HAZIRLIK SÜRECİ

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen İstanbul Festivali, Türkiye’nin en yüksek erişime sahip yaşam festivallerinden biri olarak dikkat çekiyor. Festival, 1-17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da gerçekleştiriliyor. Bu büyük organizasyonun arkasında tam bir yıllık hazırlık süreci bulunuyor. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO’su Özlem Adıgüzel, İstanbul Festivali’nin deneyim, gastronomi, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren nadir yaşam alanlarından biri olduğunu vurguladı.

GENİŞ ETKİNLİK YELPAZESİ

Festivalde, 500 TL’lik giriş ücreti ile katılımcılara alandaki tüm etkinliklerden yararlanma ve en az 2 konser izleme imkânı sunuluyor. Geleneksel Türk mutfağından uluslararası lezzetlere kadar geniş bir menü, 91 katılımcının 34’ünü oluşturan çok sayıda yeme içme markası tarafından Lezzetler Alanı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Espor alanından genç sahneye, FIBA 3X3 Basketbol turnuvalarından çocuklar için oluşturulan aktivitelerle, festival tüm jenerasyonlara farklı deneyimler sunuyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Özlem Adıgüzel, festivalin sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini ifade etti. İstanbul Festivali Sosyal Sorumluluk Fonu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle gençlerin gönüllülükle tanışmasını destekliyorlar. Ayrıca TO-KA Projesi (Topla Kazan) sayesinde toplanan atıkların geri dönüştürülüp bağışa dönüştüğü belirtildi. Enerjisa Üretim’in Her Fidan Bir Umut projesi ile de konsol sırasında QR kodlar aracılığıyla 15 bin fidan bağışı toplandı. Festival, KEDV, Tohum Otizm Vakfı ve İyilik ve Dayanışma Derneği iş birlikleriyle toplumsal katkıyı artırmayı amaçlıyor.

MÜZİKŞÖLENİ VE UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

İstanbul Festivali, 17 gün boyunca 50’ye yakın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayarak katılımcılara eşsiz müzik deneyimleri sunuyor. Bu yıl, DJ Diesel (Shaquille O’Neal) ve Jennifer Lopez gibi ünlü isimlerin yanı sıra, maNga, Duman ve mor ve ötesi gibi popüler müzik grupları da sahne alıyor. 15 Ağustos’ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos’ta Semicenk ve Yıldız Tilbe, 17 Ağustos’ta ise Ebo Show (Poizi, Çakal, Blok3) konserleri devam edecek.

ÇAKAL VE BLOK3’ÜN PERFORMANSLARI

17 Ağustos’ta Çakal, 110 kişilik dev dans ekibiyle öne çıkacak performansı ile festivalde yer alacak. Çakal’ın enerjisi ve sahne girişi, Festival Park Yenikapı’yı büyük bir müzik arenasına dönüştürecek. Ayrıca, Blok3’ün 250 dronla gerçekleştireceği görsel şölen festivalin kapanış gününe damga vuracak. Dronlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, izleyicilere sürprizlerle dolu bir deneyim sunacak.