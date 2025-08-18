İstanbul Festivali’nde Tüm Biletler Tükendi

İSTANBUL FESTİVALİ’NDEN UNUTULMAZ ANLAR

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen İstanbul Festivali, Türkiye’nin en yüksek erişim oranına sahip yaşam festivali olarak dikkat çekiyor. 16 Ağustos akşamı düzenlenen etkinlikte Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne alırken, tüm biletler tükendi. Festival Park Yenikapı’da, iki sanatçı binlerce kişiye yoğun duygularla dolu bir müzikal deneyim yaşattı.

SEMİCENK İLE DUYGUSAL BİR BAĞ

Festivalin ilk sahne alan ismi olan Semicenk, etkileyici sesiyle izleyicileri derinden etkileyerek geniş bir dinleyici kitlesini bir araya getirdi. “Düşer Aklıma”, “Herkes Gibisin” gibi hit şarkılarını seslendiren Semicenk, sahnede zaman geçtikçe izleyicileriyle kuvvetli bir duygusal bağ kurdu. Genç sanatçı, kimi parçalarıyla kalabalığı hüzünlü bir atmosfere taşırken, diğer şarkılarda temposunu yükselterek sahnenin enerjisini artırdı. Dinleyicilerin birbirine eşlik ettiği şarkılarla Semicenk, festival alanının ruhu haline geldi.

YILDIZ TİLBE’NİN COŞKUSU

Semicenk’in performansından sonra sahneye çıkan Yıldız Tilbe, Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak geceyi devraldı. “Delikanlım”, “Vazgeçtim”, “El Adamı”, “Kandıramazsın Beni” ve “Aşk Laftan Anlamaz ki” gibi klasikleşmiş parçalarını büyük bir coşkuyla söyleyen Yıldız Tilbe, kendine has tarzı ve samimi diyaloglarıyla unutulmaz anlar yaşattı. Duyguların coşkulu anlarla harmanlandığı sahne performansında, izleyicilerle olan etkileşimi de dikkat çekti. Gecenin finaline doğru temposunu artıran sanatçı, alkışlarla sahneden ayrıldı.

GELECEK PERFORMANSLAR

İstanbul Festivali’nde, final günü sahne alacak olan isimler ise Poizi, Çakal ve Blok3 olarak belirlendi. Çakal’ın 100 kişilik dans ekibiyle sahne alması beklenirken, Blok3’ün de sürpriz bir gösteri hazırladığı duyuruldu. Bu yılki festivaller, katılımcılara unutulmaz anlar sunmanın yanı sıra, bir kez daha müziğin ve eğlencenin önemini vurguluyor.