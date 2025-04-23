İstanbul Film Festivali’nde Ödüller Verildi

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali’nde ödül töreni gerçekleşti. Onur Özaydın’ın sunumuyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan kapanış ve ödül merasiminde, hem Uluslararası hem de Ulusal Yarışma’daki en iyi filmler ödüllendirildi. Bu yılki festivalde 139 uzun metrajlı ve 15 kısa film yer alırken, usta yönetmenlerin yeni eserleri ve dünya festivallerinden seçilen yapımlar sanatseverlere sunuldu. Toplam 51 film yarıştığı halde, ödül töreninde 18 ödül sahiplerini buldu. “Altın Lale Yarışması” başkanlığını üstlenen Shekhar Kapur ile Ada Solomon, Ebru Ceylan, Saadet Işıl Aksoy ve Cameron Bailey jüride görev aldı.

ALTIN LALE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

Bu yıl Ulusal Yarışma ile Uluslararası Yarışma’nın birleştirilmesi sonucu “Altın Lale Yarışması” kapsamında toplam 15 film yarıştı. Jüri başkanı Shekhar Kapur’un açıkladığı “Altın Lale En İyi Film” ödülü, Balint Szimler’ın yönettiği “Ders Olsun” filmine verildi. Ödüllü yönetmen Marianna Brennand, “Kariyo-Ababay Jüri Özel Ödülü”nü “Tayfa” filmiyle Sahand Kabiri’ye sundu. “En İyi Yönetmen” ödülü, Gürcan Keltek’in “Yeni Şafak Solarken” filmiyle kazandı. “En İyi Senaryo” ödülünü ise Pelin Esmer’in “O da Bir Şey Mi” filmi aldı. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü, Sofia Berezovska’nın “Yanardağın Altında” filmiyle olurken, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Uçan Köfteci” ile Nazmi Kırık’a gitti.

KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Kısa film yapımını teşvik etmek ve bu alandaki gelişimi desteklemek için düzenlenen Kısa Film Yarışması’na bu yıl Türkiye’den ve dünyadan 12 film katılım sağladı. Sofia Bohdanowicz, Sinan Kesova ve Herve Le Phuez’den oluşan jüri, “En İyi Kısa Film” ödülünü Jan Bujnowski’nin yönettiği “Köşe Dansı” filmine verirken, mansiyon ödülüne Umut Şilan Oğurlu’nun “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filmi layık görüldü.

YENİ BAKIŞLAR BÖLÜMÜNDEKİ BAŞARILAR

“Yeni Bakışlar” bölümüne yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenler katılabiliyor. Bu bölüm jürisinde Florent Herry, Bulut Reyhanoğlu, Vuslat Saraçoğlu ve Tibet Çam bulunuyor. “Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü” ise Necmi Sancak’ın yönetmenliğini yaptığı “Ayşe” filmine verildi. “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödülü “Atlet” filmiyle Ayşe Alacakaptan, “En İyi Kurgu” ödülü “Zamanın Kıyısında Sınav” filmiyle Eşref Gürkan Kılıç, “En İyi Sanat Yönetmeni” ödülü “Adresi Olmayan Ev” ile Atilla Çelik, “En İyi Özgün Müzik” ödülü yine “Zamanın Kıyısında Sınav” ile Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu ve İlkay Nişancı aldı.

BAĞIMSIZ ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ve Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşunun (Film-Yön, BSB ve SİYAD) değerlendirdiği “Bağımsız Ödüller” bölümünde, Balint Szimler’in yönettiği “Ders Olsun” filmi ve Kısa Film Yarışması’nda Hesam Eslami’nin “Tutuklu Vatandaş” filmi FIPRESCI ödülüne layık görüldü. Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisi, “En İyi Yönetmen” ödülünü “Ölü Mevsim” filmiyle Doğuş Algün’e takdim etti. Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisi, “En İyi Belgesel” alanında İlkay Nişancı’nın yönettiği “Zamanın Kıyısında Sınav” filmini ödüllendirdi. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin değerlendirdiği “En İyi Film” ödülü ise Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena” filmine verildi.