İstanbul Film Festivali’nde Ödüller Verildi

İKSV’DEN ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilen 44. İstanbul Film Festivali’nde ödül sahipleri belli oldu. Sunumu, oyuncu Onur Özaydın’ın yaptığı kapanış ve ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Festivalde Uluslararası ve Ulusal Yarışma’da en iyi filmler ödüllendiriliyor. Bu yıl 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmin yer aldığı etkinlikte, ünlü yönetmenlerin son çalışmaları ve dünya festivallerinden filmler sanatseverlerle buluştu. Yarışmaya toplamda 51 film katılırken, törende 18 ödül dağıtıldı.

ALTIN LALE YARIŞMASI VE JÜRİ ÜYELERİ

“Altın Lale Yarışması”nın başkanlığını üstlenen Shekhar Kapur, Ada Solomon, Ebru Ceylan, Saadet Işıl Aksoy ve Cameron Bailey gibi önemli isimlerin jüride yer aldığı yarışmada, bu yıl Ulusal ve Uluslararası Yarışma’nın birleşmesi ile toplamda 15 film yer aldı. Shekhar Kapur’un açıkladığı “Altın Lale En İyi Film” ödülü, Balint Szimler’ın yönettiği “Ders Olsun” filmine verildi. Ödüyü veren yönetmen Marianna Brennand, “Kariyo-Ababay Jüri Özel Ödülü”nü “Tayfa” filmiyle Sahand Kabiri’ye takdim etti. “En İyi Yönetmen” ödülü ise Gürcan Keltek’in “Yeni Şafak Solarken” filmiyle kazandı. “En İyi Senaryo” ödülünü “O da Bir Şey Mi” filmiyle Pelin Esmer aldı. Sofia Berezovska’nın “Yanardağın Altında” filmi “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü, “Uçan Köfteci” ile Nazmi Kırık da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

KISA FİLM YARIŞMASI VE ÖDÜLLERİ

Kısa film yapımını desteklemek ve nitelikli kısa filmleri festival izleyicisiyle buluşturmak amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasına bu yıl Türkiye ve dünya genelinden 12 film katıldı. Jüri, “En İyi Kısa Film” ödülünü Jan Bujnowski’nin yönettiği “Köşe Dansı” filmine verirken, mansiyon ödülünü Umut Şilan Oğurlu’nun “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filmi aldı.

YENİ BAKIŞLAR VE DİĞER ÖDÜLLER

Yeni yönetmenleri desteklemek amacıyla düzenlenen “Yeni Bakışlar” bölümünün jürisinde Florent Herry, Bulut Reyhanoğlu, Vuslat Saraçoğlu ve Tibet Çam yer aldı. “Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü”, Necmi Sancak’ın yönettiği “Ayşe” filmine verildi. Ayrıca, “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödülü “Atlet” filmiyle Ayşe Alacakaptan’a, “En İyi Kurgu” ödülü “Zamanın Kıyısında Sınav” filmiyle Eşref Gürkan Kılıç’a, “En İyi Sanat Yönetmeni” ödülü “Adresi Olmayan Ev” ile Atilla Çelik’e verildi. “En İyi Özgün Müzik” ödülünü “Zamanın Kıyısında Sınav” filmi ile Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu ve İlkay Nişancı aldı.

BAĞIMSIZ ÖDÜLLER VE DİĞER KATEGORİLER

“Bağımsız Ödüller” bölümünde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ve Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşunun yer aldığı jüri filmleri değerlendirdi. “Ders Olsun” filmi Altın Lale Yarışması’nda, “Tutuklu Vatandaş” ise Kısa Film Yarışması’nda FIPRESCI ödülüne layık görüldü. Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisi, “En İyi Yönetmen” ödülünü “Ölü Mevsim” filmi ile Doğuş Algün’e verdi. Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisi “En İyi Belgesel” dalında İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” filmini ödüllendirdi. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi ise “En İyi Film” ödülünü Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena” filmine verdi.