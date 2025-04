İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44’üncü İstanbul Film Festivali Ödülleri gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Yönetmen Pelin Esmer, En İyi Senaryo Ödülü’nü tutuklu üniversite öğrencisi Esila Ayık’a adadı ve “Bu ödül, isminin anlamı çok güzel olan bir genç kadına” ifadesini kullandı. Festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan ödül töreniyle kapanış yaptı. Toplamda 51 filmün yarıştığı festival, 11-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul’un iki yakasındaki 7 farklı salonda izleyicilerle buluştu. Dünya sinemasının önemli örnekleri ve yeni keşifler festivalde yer aldı. Sunuculuğunu Onur Özaydın’ın yaptığı final gecesinde 18 farklı kategoride ödüller dağıtıldı.

ÖDÜL TÖRENİNDE ANILAN YÖNETMEN

Festival direktörü Kerem Ayan, törende yaptığı konuşmaya DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek başladı. Ayan, “Başından beri festivalde yanımızda olan yönetmenlerimize, jüri üyelerine ve seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz, yanımızda olmayanlarla da inşallah önümüzdeki sene kavuşuruz diyoruz.” diye belirtti. Ayrıca, “26’ncı İstanbul Festivali’nde filmiyle ödül alan çok sevdiğimiz yönetmen, politikacı Sırrı Süreyya Önder bir haftadır hastanede. Ona lütfen buradan enerjimizi çok kuvvetli bir alkışla yollayabilir miyiz?” ifadelerini kullandı.

ALTIN LALE ÖDÜLLERİ VE KAZANANLAR

Bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmalar, Altın Lale çatısı altında birleştirildi. Yönetmen Shekhar Kapur’un başkanlık ettiği jüri; Ada Solomon, Ebru Ceylan, Saadet Işıl Aksoy ve Cameron Bailey’den oluştu. Altın Lale En İyi Film Ödülü, Balint Szimler’in imzasını taşıyan Lesson Learned (Ders Olsun) filmine verildi. Ödül, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından desteklendi. Kariyo & Ababay Jüri Özel Ödülü’nün sahibi, Sahand Kabiri’nin yönettiği The Crowd (Tayfa) filmi oldu. Gürcan Keltek, “Yeni Şafak Solarken” filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Under the Volcano (Yanardağın Altında) filmindeki performansıyla Sofia Berezovska’ya verildi. Uçan Köfteci’deki rolüyle Nazmi Kırık, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanmayı başardı.

KISA FİLM VE YENİ BAKIŞLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda 12 film yarıştı ve En İyi Kısa Film Ödülü’nü Dancing in the Corner (Köşe Dansı) filmiyle Jan Bujnowski kazandı. Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı filme mansiyon verildi. Paribu sponsorluğunda verilen Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü ise Necmi Sancak’ın yönettiği Ayşe filmine verildi. “Atlet” filmiyle Ayşe Alacakaptan En İyi Görüntü Ödülü’nü, Zamanın Kıyısında Sınav filmiyle Eşref Gürkan Kılıç En İyi Kurgu Ödülü’nü aldı.

BAĞIMSIZ JÜRALARDAN ÖDÜLLER

FIPRESCI jürisi, Lesson Learned ve Citizen-Inmate (Tutuklu Vatandaş) filmlerine ödül verdi. Film-Yön jürisi, Şerif Gören anısına En İyi Yönetmen Ödülü’nü Doğuş Algün’e Ölü Mevsim filmiyle verdi. BSB, belgesel dalında Zamanın Kıyısında Sınav filmine ödül kazandırdı. SİYAD jürisi ise En İyi Film Ödülü’nü Gündüz Apollon Gece Athena filmine verdi.

KÖPRÜDE BULUŞMALAR ETKİNLİĞİ

Köprüde Buluşmalar, 20’nci yılını kutladı ve 15-17 Nisan günlerinde Hope Alkazar’da düzenlendi. Bu etkinlik, Türkiye’den sinemacılar ile 23 ülkeden profesyonelleri buluşturdu. Anadolu Efes’in ana sponsorluğundaki etkinlikte çeşitli projelere ödüller dağıtıldı. Ayrıca, İKSV Genç Sanatçı Fonu ve Industry@Tallinn & Baltic Event işbirliğiyle iki yeni destek programı hayata geçirildi.