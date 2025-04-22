İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilen 44. İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerine verildi. Kapanış ve ödül töreni, oyuncu Onur Özaydın’ın sunumuyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. Uluslararası ve Ulusal Yarışma’da en iyi filmler ödüllendirildi. Bu yıl, festivalde 139 uzun metrajlı ve 15 kısa film yer aldı. Usta yönetmenlerin son eserleri ve dünya festivallerinden filmler sanatseverlerle buluştu. Festivalde kısa ve uzun metrajlı toplamda 51 film yarışırken, törende 18 ödül sahiplerinin oldu. “Altın Lale Yarışması” Başkanlığını yürüten Shekhar Kapur’un yer aldığı jüri, Ada Solomon, Ebru Ceylan, Saadet Işıl Aksoy ve Cameron Bailey’den oluştu. Ulusal Yarışma ile Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleşti ve bu bölümde toplam 15 film yer aldı.

ÖDÜLLER AÇIKLANDI

Jüri başkanı Shekhar Kapur’un açıkladığı “Altın Lale En İyi Film” ödülünü, Balint Szimler’ın yönettiği “Ders Olsun” filmi aldı. Ödüllü yönetmen Marianna Brennand’ın açıkladığı “Kariyo-Ababay Jüri Özel Ödülü”, “Tayfa” filmi ile Sahand Kabiri’ye verildi. “En İyi Yönetmen” ödülü “Yeni Şafak Solarken” filmi ile Gürcan Keltek’e giderken, “En İyi Senaryo” ödülüne “O da Bir Şey Mi” filmi ile Pelin Esmer layık görüldü. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “Yanardağın Altında” filmi ile Sofia Berezovska’ya, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü ise “Uçan Köfteci” filmi ile Nazmi Kırık’a verildi.

KISA FİLM YARIŞMASI SONUÇLARI

Kısa film yapımını özendirmek ve bu alandaki gelişimi desteklemek için düzenlenen “Kısa Film Yarışması”na, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 12 film katıldı. Jüri, “En İyi Kısa Film” ödülünü Jan Bujnowski’nin yönettiği “Köşe Dansı” filmine verirken, mansiyon ödülü Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filmine verildi. “Yeni Bakışlar” bölümünün jürisi ise Florent Herry, Bulut Reyhanoğlu, Vuslat Saraçoğlu ve Tibet Çam’dan oluştu. “Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü” ise Necmi Sancak’ın yönetmenliğini yaptığı “Ayşe” filmine verildi.

DİĞER ÖDÜLLER

“En İyi Görüntü Yönetmeni” ödülünü “Atlet” filmi ile Ayşe Alacakaptan alırken, “En İyi Kurgu” ödülünü “Zamanın Kıyısında Sınav” filmi ile Eşref Gürkan Kılıç kazandı. “En İyi Sanat Yönetmeni” ödülü “Adresi Olmayan Ev” filmi ile Atilla Çelik’e, “En İyi Özgün Müzik” ödülü ise “Zamanın Kıyısında Sınav” filmi ile Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu ve İlkay Nişancı’ya verildi. “Bağımsız Ödüller” bölümünde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ile Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşunun (Film-Yön, BSB ve SİYAD) yer aldığı jüri, Balint Szimler’in yönettiği “Ders Olsun” filmine ve Kısa Film Yarışması’nda da Hesam Eslami’nin yönettiği “Tutuklu Vatandaş” filmine FIPRESCI ödülünü takdim etti. Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisi, “En İyi Yönetmen” ödülünü “Ölü Mevsim” filmi ile Doğuş Algün’e verdi. Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisi, “En İyi Belgesel” dalında İlkay Nişancı’nın yönettiği “Zamanın Kıyısında Sınav” filmini ödüllendirdi. “En İyi Film” ödülü ise Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena” filmine verildi.