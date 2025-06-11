İstanbul Fintech Haftası 2025, Açıldı. Katılımcılar Finans Ve Teknoloji Uzmanları. Yetişkin, Adaptasyonun Önemi Üzerinde Durdu. Kripto, Sürdürülebilir Finansal Sistemdir

İstanbul Fintech Week 2025, Fişekhane’de altıncı kez ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikte, WhiteBIT, CoinTR, GateTR ve birçok başka önemli kurumun yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası çeşitli finans ve teknoloji uzmanları da yer aldı. Katılımcı sayısının oldukça yüksek olduğu bu organizasyonda, WhiteBIT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin söz aldı. Bu tür etkinliklerin sadece bilgi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda derin bir anlayış kazandırdığını ifade etti. Yetişkin, “Her yıl yeni kurumlar ve yeni anlatıcılar görüyoruz. Bu işin özümsenerek, içselleştirilerek anlatılması sektöre büyük katkı sağlıyor,” diye belirtti. Fintech alanının, kurumsal ve bireysel düzeyde sürekli bir adaptasyon ile büyümekte olduğunu dile getirdi.

WHITEBIT’İN TÜRKİYE PAZARIYLA İLGİLİ STRATEJİLERİ

Yetişkin, WhiteBIT’in 8 yıllık uluslararası tecrübesi ile 2022 yılında Türkiye pazarına girdiğini ve “Türkiye’yi erken dönemde değerli bir pazar olarak tanımladık. Regülasyonların gelişeceğini öngörerek tüm yapımızı buna uyumlu hale getirdik,” şeklinde konuştu. Şirketin alım-satım platformuna, kurumsal ortaklıklara ve SPK uyumlu operasyonlara sahip olduğunu belirten Yetişkin, kripto işlemlerinin artık bankalarla entegre bir biçimde, güvenli ve kullanıcı dostu bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. “Unutulan parolalarda bile 7/24 hizmet veren sistemimiz var. Biz merkeziyetsiz olanı merkezi hale getirerek erişilebilir kıldık,” sözlerini ekledi.

KRİPTONUN GELECEĞİ VE ADAPTASYON ÖNEMİ

Emre Yetişkin, kripto teknolojisinin başlangıçta internet gibi anlaşılamadığını, ancak zamanla vazgeçilmez hale geleceğini savundu. “Bugün paramla her şeyi yapıyorum diyenler, 20 yıl sonra çocuklarına kripto okuryazarlığı kazandırmak zorunda kalacak,” dedi. Türkiye’nin coğrafi konumunun avantajlarını kullanan WhiteBIT, Türk Lirası ile işlem yapılabilen çözümler sunduklarını ve bu ürünlerin kullanıcılar için hem erişilebilir hem de düşük maliyetli olduğunu vurguladı. Yetişkin, “Kripto, düşük maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir bir finansal sistemin habercisi. Bu evrim, bankacılıkla kriptonun evlenmesini sağlayacak,” açıklamasını yaptı. Bu sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu fakat adaptasyonun öneminin gerekliliğini özellikle ön plana çıkardı.