İstanbul Fintech Haftası 2025 Başarıyla Gerçekleşti

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025’İN İKİNCİ GÜNÜ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Fintech Week 2025’in ikinci günü, Fişekhane’de büyük bir katılımla hayata geçti. Yapay zeka ve finansal teknolojiler üzerine yapılan paneller etkinliğin öne çıkan unsurları arasında yer aldı. Ayrıca, kadınların teknoloji ve finans sektöründeki yükselişi de dikkat çekti. Bölgenin en saygın fintech buluşmalarından biri haline gelen IFW, bu yıl global katılımla daha da güç kazandı.

KADINLARIN TEKNOLOJİDEKİ ROLÜ ARTMAKTA

Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı olarak etkinlikte yaptığı açıklamada, kadınların geçmişte finansal karar süreçlerinden dışlandığını dile getirerek, “Web3 ve yeni nesil teknolojiler kadınlar için eşitlikçi bir zemin sunuyor” dedi. Bu bağlamda, dernek olarak Binance TR ile işbirliği içinde yürütülen “Binance Teknolojide Kadın Akademisi” projesi aracılığıyla yaklaşık 2000 kadının Web3, NFT, blockchain ve yapay zeka konularında eğitim aldığı bilgisini verdi.

YENİ DÖNEMDE KADINLAR AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Öney, “Kadınlar artık bu dünyada olmak istiyor” diyerek, finansal okuryazarlığın dijital araçlar aracılığıyla yaygınlaştığını ve yeni dönemde kadınların aktif üretici ve karar verici konumlarına geldiğini vurguladı. Ayrıca, kendi kariyer serüvenine de değinerek, mobil teknoloji alanında gerçekleştirdiği öncü projelerle Türkiye’de artırılmış gerçeklik gibi birçok kavramı ilk kez gündeme taşıyan girişimlerde yer aldığını belirtti.

TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ İLE KADINLAR YETİŞİYOR

2019 yılında kurduğu Teknolojide Kadın Derneği aracılığıyla Türkiye genelinde 160 kurumsal üye ile kadınların teknoloji alanında gelişimini sağladıklarını ifade etti. IFW 2025’i “zengin içerik, küresel katılım ve yerli dokunun birleştiği bir organizasyon” olarak nitelendiren Öney, “Bu yıl gerçekten gurur verici bir etkinlik izliyoruz. Türkiye’nin uluslararası arenada potansiyelini göstermesi açısından oldukça önemli” diyerek konuşmasını tamamladı.