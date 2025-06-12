İstanbul Fintech Haftası (IFW) Başladı

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025’İN İKİNCİ GÜNÜ BAŞLADI

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025 etkinliğinin ikinci günü, Fişekhane’de yoğun bir katılımla başladı. Yapay zeka ve finansal teknolojiler üzerine zengin içeriklerin sunulduğu bu etkinlik, 2019’dan beri düzenleniyor ve bölgenin en prestijli fintech buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Altıncı yılında küresel ve yerel uzmanları bir araya getiren IFW, katılımcı sayısında önemli bir rekor kırmış durumda.

PAYDAŞLARDAN OLUMSUZ GERİ BİLDİRİMLER ALINMADI

Etkinliğin başarısını değerlendiren Fintech Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu belirtti. Zübeyiroğlu, “Sadece rakamlar değil, katılımcı profilinin kalitesi ve ekosistem içindeki etkileşim çok değerliydi” dedi. İki günde 3000’den fazla kişinin katıldığını, ancak asıl önem verdikleri noktanın nitelikli buluşmalar olduğunu vurguladı. Regülasyon tarafında önemli gelişmelere de dikkat çekti; bu yıl BDDK, SPK ve Merkez Bankası’ndan üst düzey katılımlar olduğunu ve bu durumun sektör için büyük değer taşıdığını ifade etti.

GELECEK YIL İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Etkinlik henüz sona ermesine rağmen, Zübeyiroğlu yeni yılın hazırlıklarının başladığını aktardı. 2026’da IFW’yi daha uluslararası bir zemine taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl %15-20 civarındaki uluslararası katılım oranını %30’lara çıkarmayı planlıyor. Ayrıca içeriklerin daha etkileşimli hale getirilmesi için teknik düzenlemeler yapacaklarını belirtti. Zübeyiroğlu, “Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Uluslararası iş birliklerini artırmak, regülasyon tarafını güçlendirmek ve daha etkileşimli bir ortam yaratmak için elimizden geleni yapacağız” diyerek IFW’nin geleceğine yönelik güçlü bir vizyon sundu.