İstanbul Fintech Week 2025 Başarılı Geçti

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025’İN İKİNCİ GÜNÜ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, Fişekhane’de büyük bir katılımla ikinci gününü kutluyor. Bu etkinlikte yapay zeka ve finansal teknolojiler ön plana çıkıyor. Düzenlendiği 2019 yılından bu yana altıncı yılını kutlayan IFW, bölge genelinde en prestijli fintech buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Etkinlik boyunca yerli ve küresel uzmanlar sektöre dair önemli bilgiler paylaşıyor.

NEOHUB’DAN YAPAY ZEKAYA YENİ YAKLAŞIM

Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunan Neohub Genel Müdürü Gürhan Çam, yapay zekanın artık sadece pasif bir yazılım değil, çok daha gelişmiş bir yapı olduğunu belirtiyor. Çam, “Agentic AI” kavramını örneklerle açıklayarak, kullanıcıların yapay zekaya kişisel asistan gibi görevler verebildiğini ve bağımsız karar alabilen yapay zeka uygulamalarının finans sektöründe temsilci seviyesine geldiğini ifade ediyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Bankacılık alanında bu teknolojinin aktif olarak kullanılmaya başlanması hakkında bilgi veren Çam, “Yapay zeka artık sizin adınıza bilet alabilen, platformlar arası geçiş yapan ve onay bekleyen bir temsilci haline geldi” diyor. Bu sistemlerin bankalar için müşteri hizmetleri ve finansal danışmanlık alanında verimlilik sağladığını vurguluyor. Ayrıca, Neohub’un bankacılık ve teknoloji alanlarında hibrit bir yapıya sahip olduğunu dile getiriyor.

YENİ NESİL FİNANSAL MODEL YARATMAK

Gürhan Çam, Neohub’un bankacılık dışındaki sektörlerle bankaları bir araya getirerek “embedded finance” (gömülü finans) ve servis modeli bankacılığı gibi yeni nesil finansal modellerin yaygınlaştırılmasında aktif bir rol oynadığını belirtiyor. Yapay zekanın artan enerji ihtiyacına dikkat çeken Çam, nükleer enerji yatırımlarının önemini vurguluyor. “Yapay zekanın büyümesi enerji yatırımlarını da dönüştürecek. Nükleer enerji, sürdürülebilir bir çözüm olabilir” diyerek, yeni nesil teknolojilerle enerji sektörünün kesişimine dikkat çekiyor.

KÜRESEL MARKA HEDEFİ

Son olarak, IFW’nin bölgesel değil küresel bir marka haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Çam, “İstanbul’un bir Fintech Hub’a dönüşmesini memnuniyetle izliyoruz. Bu etkinlik Dubai Fintech Week kadar güçlü bir repütasyon hak ediyor” şeklinde açıklama yapıyor.