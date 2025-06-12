İstanbul Fintech Week 2025 Başladı. Fintech Alanında Yoğun Katılım Sağlandı. Mobillium Süreçleri Verimlilik Üzerine Kurulu. Sürdürülebilirlik Projelerin Temel Unsuru.

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025 AÇILDI

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, finans ve teknoloji dünyasını altıncı kez bir araya getirerek Fişekhane’de kapılarını açtı. Etkinliğin ikinci günü, yapay zeka ve finansal teknolojiler odağında yoğun katılım ile gerçekleşti. 2019’dan bu yana devam eden IFW, küresel ve yerel uzmanların buluştuğu, bölgenin en prestijli fintech organizasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

HARCANAN ENERJİ HERKESİ ETPİYOR

Katılımcı profiline değinen Mobillium CEO’su Cenk Çalışkan, “Tüm aktörlerin burada olması harika bir sinerji yaratıyor. Hem paneller hem networking alanında çok güçlü bir enerji var” dedi. Çalışkan, özellikle dijital bankacılık alanında odaklandıkları dijital onboarding süreçlerine vurgu yaptı. Tasarım ve yazılım süreçlerini verim ve sürdürülebilirlik esasına göre oluşturduklarını ifade etti.

MODÜL, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLİYOR

Mobillium’un geliştirdiği sistemin en önemli farklarından birinin, değişen regülasyonlara karşı hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneği olduğunu belirten Çalışkan, “Fintech projelerinde en önemli başlık sürdürülebilirlik. Kurduğumuz sistem modülüyle bu uyumu başarıyoruz” dedi. Mobillium’un projeleri arasında BTC Türk, Hadi, ActiveBank’ın Nekolay ürünü ve Nefis Yemek Tarifleri gibi tanınmış uygulamaların bulunduğunu ekleyen Çalışkan, “Türkiye mobil ekosisteminde bizim dokunmadığımız cep neredeyse yok” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERE MOBİLLİUM ÖNERİSİ

Yeni girişimlerin, kendi ekiplerini kurmak yerine neden Mobillium ile çalışması gerektiğini de açıklayan Çalışkan, “Biz bir ürün yöneticisinin fikir anından canlıya geçiş anına kadar olan tüm süreci sahipleniyoruz. 11 yıllık tecrübemiz sayesinde sorunları önceden öngörüp çözüm sunabiliyoruz. Zaman kazandırıyor ve risksiz bir başlangıç sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.