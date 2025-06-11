İstanbul Fintech Week 2025 Başladı. Sektörde Yenilikler Ve Buluşmalar Gerçekleşti. Mete Ali Başkaya Görüşlerini Paylaştı. Yatırımcılar Uzun Vadeli Projelere Yönelmeli. Kripto Para Piyasası İçin Regülasyon Gerek. Yeni Düzenlemeler Piyasa Güvenliğini Arttırabilir

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025’İN TEMEL KONUŞULANLARI

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, altıncı kez Fişekhane’de gerçekleşti. 2019 yılından itibaren sektörün önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, bu yıl yapay zeka, blockchain ve merkeziyetsiz finans gibi kilit konular etrafında şekillendi. CoinTR, WhiteBIT, GateTR gibi sektördeki önemli aktörlerin yanı sıra akademisyen ve yazar Mete Ali Başkaya da etkinliğe katıldı ve kendi görüşlerini paylaştı. Başarılı akademisyen, özellikle yaz aylarında etkinliklerin azaltıldığı bir dönemde Fintech Week’in sektörü bir araya getirmesinin önemini vurguladı. “Bankalar ve merkeziyetsiz finans şirketlerinin aynı çatı altında buluşması, fikir alışverişi açısından kıymetli bir ortam sağlıyor,” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDEN SONRAKİ DÖNÜM NOKTALARI

Mete Ali Başkaya, Fintech dönüşümünün temellerinin pandemi döneminde atıldığını belirtti. O dönemde mobil uygulamalar ve ödeme sistemlerinin kullanımında önemli bir artış yaşandığını ifade etti. “Eskiden mobil bankacılığı bile kullanamayan kuşaklar, artık bu sistemlerin aktif kullanıcıları haline geldi,” dedi. Ayrıca, blockchain teknolojisinin Fintech sistemlerine entegrasyonunun zorunlu hale geldiğini belirten Başkaya, merkeziyetsiz cüzdan kullanımı, transfer işlemleri ve borsa entegrasyonlarının kullanıcılar tarafından öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. “İnsanlara bu sistemleri öğretmek ve doğru yatırımı anlatmak bizim sorumluluğumuz,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Mete Ali Başkaya, kripto para piyasasında yükselişin devamı için daha fazla likidite ve regülasyon gerektiğine dikkati çekti. “Piyasada yaklaşık 3.3 trilyon dolar dönüyor, ancak bu rakam 50 milyonun üzerindeki token için yeterli değil. Gerçek bir büyüme için 5-6 trilyon dolar seviyelerinde sermaye girişi olmalı,” dedi. Başarılı akademisyen, yatırımcıların kısa sürede zengin olma beklentisinin riskli olduğuna yönelik uyarılarda bulundu. “Bir kripto paranın arkasında gerçek bir iş modeli yoksa, ani çöküşler yaşanabilir. Yatırımcıların uzun vadeli ve sağlam projelere yönelmesi gerekiyor,” açıklamasında bulundu.

KRİPTO PARA İLE ÖDEME YAPMANIN YASAL HALE GELİŞİ

Mete Ali Başkaya, 30 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerle birlikte kripto para ile ödeme yapmanın yasal hale gelebileceğini ifade etti. Bu adım, hem kullanıcı deneyimini hem de piyasa güvenliğini artırabileceğini vurguladı.