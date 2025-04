İstanbul Fintech Week 2025, büyüyecek

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025 İLE YENİ FIRSATLAR GÜNDEME GELİYOR

Dünyanın finansal teknoloji alanındaki liderlerini ve finans sektörünün global profesyonellerini İstanbul’da bir araya getiren İstanbul Fintech Week’in (IFW) 11-12 Haziran tarihleri arasında Fişekhane’de düzenlenecek beşinci buluşması için ayrıntılar netleşiyor. Bu yılki etkinliğin teması “Finansın Geleceğini Yapay Zeka ve Web3 ile Yeniden Tanımlamak” olarak belirlendi. IFW 2025, Digital Finance, AI in Finance ve Web3 konuları çevresinde şekillenen ana oturumların yanı sıra, TradeTech, Fintech for Businesses ve Women in Fintech gibi üç farklı yan akışa da ev sahipliği yapacak.

GLOBAL FİNANSAL TEKNOLOJİ ETKİNLİĞİNE HAZIRLIK

İstanbul Fintech Week, iki günlük bir etkinlik olarak, yapay zeka ve Web3 çerçevesinde finansal teknolojinin yeniden şekillendiği konular üzerine alanında uzman isimleri bir araya getirecek. Dijital bankacılığın geleceği, Web3’ün dijital ekonomideki rolü ve yapay zeka ile finans arasındaki ilişkilere odaklanılacak. Ayrıca, kurumsal finans, ödemeler ve ticari bankacılık gibi temalar da uzmanlardan dinlenme fırsatı sunacak. Öte yandan, kadınların finansal teknolojilerdeki temsilinin önemine de vurgu yapılacak.

HEDEF KÜRESEL İŞBİRLİĞİ

Koop Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, İstanbul Fintech Week’in Türkiye’nin ilk ve en büyük uluslararası fintek etkinliği olduğunu belirterek, “Finansal teknolojiler; Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ekseninde hızla dönüşüyor. Bugün İstanbul Fintech Week, çok kültürlü işbirliklerinin ve inovatif çözümlerin üretildiği bir platform haline geldi” dedi. IFW 2025, sektördeki önemli isimleri konuşmacı olarak ağırlayarak katılımcılara zengin bir içerik sunmayı planlıyor.

KONUŞMACILAR VE ETKİNLİK PROGRAMI

Ronit Ghose, Christine Abou Assali ve Theodosia Togia gibi uluslararası uzmanların sahne alacağı IFW 2025, Türkiye’nin en tanınan ekonomistlerinden Mahfi Eğilmez’in de katılımıyla dikkat çekiyor. Zübeyiroğlu, İstanbul’un stratejik konumunun EMEA bölgesinin finans merkezi haline gelmesine katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik süresince, yüz yüze iş görüşmeleri ile üst düzey yöneticilerin katılacağı toplantılar düzenlenecek. Ayrıca, startup sunumları ve özel oturumlar da planlanıyor.

DİJİTAL FİNANSIN ÖNCÜLERİ ÖDÜLLERİ

IFW 2025, KPMG ve İstanbul Fintech Week işbirliği ile Türkiye’deki fintek ekosistemini desteklemek amacıyla “Dijital Finansın Öncüleri Ödülleri”ni de sahiplerine ulaştıracak. Bu ödüller, Öncü Banka, Vizyoner Banka, Yükselen Fintech gibi kategorilerde verilecek. Çeşitli finansal teknoloji liderlerini bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğin “Early Bird-2” bilet dönemi 30 Nisan 2025’e kadar devam ediyor.