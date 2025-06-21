İstanbul Fintech Week 2025’te Uzmanlar Konuştu

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025’TE ÖNE ÇIKAN KONUŞMALAR

İstanbul Fintech Week 2025 etkinliği, ekonominin önemli isimlerini bir araya getirdi. Ekonomi duayeni Mahfi Eğilmez, TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, yazar ve nörobilimci Sinan Canan, Citi’nin Finansın Geleceği Başkanı Ronit Ghose gibi uzmanlar, etkinlik boyunca finansın geleceğine dair önemli tespitlerde bulundu. Üç gün boyunca dolu dolu devam eden etkinlik, katılımcılara düşünmek için yeni perspektifler sundu. Yapay zeka, tokenizasyon, kuantum ve kripto gibi birçok konu gündeme geldi.

TEKNOLOJİ VE GENÇ NESİL İLIŞKİSİ

İkinci gün sahneye çıkan ekonomist-yazar Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye finans sektöründeki teknolojik gelişmelerin önemine dikkat çekti. Eğilmez, gençlere yönelik yaptığı çağrıda “İlk hesap makineleriyle yapılan IMF sunumlarından, bilgisayar tablolarına uzanan bu değişimi birebir yaşadım. Bugün yapay zekayla, üretkenliğin sınırları yeniden çiziliyor. Teknolojiye kayıtsız kalamayız. Onu doğru kullanmak ve fırsata dönüştürmek, genç neslin en büyük sorumluluğu” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye’nin bankacılık ve finansal teknolojilerde birçok gelişmiş ülkeden önde olduğunu belirtti.

ÖDEME SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM

TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, Türkiye’nin günde 15 milyon işlem gerçekleştiren FAST sistemi ile küresel anlamda dikkat çekici bir ödeme altyapısına sahip olduğunu söyledi. Karahan, tokenizasyon, kuantum bilişim ve yapay zekanın ödeme sistemlerini nasıl dönüştüreceğine dair örnekler vererek “Sınırlar, zorlandığında ortaya çıkar.” dedi. BDDK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, geleneksel finans ve kripto dünyasının etkileşiminin arttığını belirterek, bu sürecin geri döndürülemez olduğunu ifade etti.

KULLANICI İHTIYAÇLARI VE TEKNOLOJİ

Citi’nin Finansın Geleceği Başkanı Ronit Ghose da yeni kitabı Future Money ile sahnedeydi. Ghose, “Paranın geleceği bir teknoloji yarışından çok, kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayan çok katmanlı bir yapıya dönüşüyor.” diyerek değişen finans dinamiklerine değindi. Nörobilimci Prof. Dr. Sinan Canan, modern dünyanın insan doğası ile olan uyumsuzluğuna vurgu yaptı. Canan, “Bolluk içindeyiz ama eksik hissediyoruz. Aşırı bağlıyız ama yalnızız.” sözleriyle toplumsal durumu ele aldı.

DİJİTAL BANKACILIKTA ÖNCÜLÜK

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, Türkiye’nin dijital bankacılıkta dünyada öncü ülkeler arasında olduğunu belirtti. Aydın, “Regülasyon yalnızca kural koymaz. Doğru ele alındığında ilerlemenin önünü açar.” diyerek Türkiye’nin dijitalleşme sürecine dair umut verici bir mesaj verdi. İstanbul Fintech Week 2025, teknolojiyi, insanı, geleceği ve sorumluluğu ele alan yapısıyla dikkat çekti.