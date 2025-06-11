İstanbul Fintech Week 2025’te Yenilikler Sunuldu

İFTİRA VE YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, altıncı kez Fişekhane’de gerçekleştirildi. 2019’dan bu yana sektörün önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, bu yıl yapay zeka, blockchain ve merkeziyetsiz finans konuları etrafında şekillendi. CoinTR, WhiteBIT, GateTR gibi önde gelen firmaların yanı sıra akademisyen Mete Ali Başkaya da etkinliğe katılıp düşüncelerini paylaştı. Başarılı isim, yaz aylarında etkinlik sayısının genellikle azaldığı dönemde Fintech Week’in sektörü bir araya getirmesinin önemine dikkat çekti. “Bankalar ve merkeziyetsiz finans şirketlerinin aynı çatı altında buluşması, fikir alışverişi açısından kıymetli bir ortam sağlıyor,” dedi.

FINTECH DÖNÜŞÜMÜNÜN TEMELLERİ

Fintech dönüşümünün temellerinin pandemi döneminde atıldığını vurgulayan Başkaya, o dönemde mobil uygulamaların ve ödeme sistemlerinin kullanımında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. “Eskiden mobil bankacılığı bile kullanamayan kuşaklar, artık bu sistemlerin aktif kullanıcıları haline geldi,” dedi. Ayrıca, blockchain teknolojisinin Fintech sistemlerine entegre edilmesinin zorunluluk haline geldiğini ifade eden Başkaya, merkeziyetsiz cüzdan kullanımı, transfer işlemleri ve borsa entegrasyonlarının kullanıcılar tarafından öğrenilmesi gerektiğini belirtti. “İnsanlara bu sistemleri öğretmek ve doğru yatırımı anlatmak bizim sorumluluğumuz,” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PİYASASINDA FIRSATLAR VE RİSKLER

Mete Ali Başkaya, kripto para piyasasında yükselişin sürmesi için daha fazla likidite ve regülasyon gerektiğini vurguladı. “Piyasada yaklaşık 3.3 trilyon dolar dönüyor, ancak bu rakam 50 milyonun üzerindeki token için yeterli değil. Gerçek bir büyüme için 5-6 trilyon dolar seviyelerinde sermaye girişi olmalı,” dedi. Başarılı akademisyen, yatırımcıların kısa sürede zengin olma beklentisinin risk taşıdığını hatırlattı ve iş planı bulunmayan altcoin projelerine karşı uyarılarda bulundu: “Bir kripto paranın arkasında gerçek bir iş modeli yoksa, ani çöküşler yaşanabilir. Yatırımcıların uzun vadeli ve sağlam projelere yönelmesi gerekiyor.”

YENİ DÜZENLEMELERİN ETKİSİ

Mete Ali Başkaya, 30 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerle birlikte kripto parayla ödeme yapmanın yasal hale gelebileceğini ifade etti. Bu adımın, hem kullanıcı deneyimini hem de piyasa güvenliğini artırabileceğini vurguladı.