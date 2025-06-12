İstanbul Fintech Week 2025, Teknoloji ve Finansı Birleştiriyor

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025’İN İKİNCİ GÜNÜ

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, altıncı yılında da finans ile teknolojiyi buluşturmaya devam ediyor. Etkinliğin ikinci günü Fişekhane’de yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Yapay zeka, Web3 ve finansal teknolojiler bu yılın ana temaları oldu. 2019 yılından beri düzenlenen IFW, bölgenin en saygın fintech buluşmalarından biri olarak yerel ve küresel uzmanları bir araya getiriyor.

UPROCK KURUCUSUNDAN DEĞERLENDİRMELER

Etkinlikte görüşme fırsatı bulduğumuz UPROCK Web3 Kurucu Ortağı Rasim Üner, projelerinin temelini ve Türkiye pazarının önemini açıkladı. UPROCK’un SIAT merkezli olduğunu vurgulayan Üner, 9 kurucu ortağın uzun yıllara dayanan dostluğuyla ortaya çıkan bu yapının, Apraak isimli bir Deepin (Decentralized Physical Infrastructure) projesi üzerine kurulu olduğunu kaydetti. Solana blockchain tabanlı Apraak, dünya genelinde 3 milyondan fazla cihazda kullanılan bir altyapı sağlıyor.

YATIRIMLAR VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

Kullanıcılar, uygulamayı indirerek UPT kazanabiliyor. Proje, Android, iOS ve masaüstü platformlarında rahatlıkla kullanılabiliyor ve geçen yıl 4 milyon dolar yatırım aldı. Üner, Türkiye’nin bu tür projelerde dünya sıralamasında ilk 10, hatta ilk 5 içinde yer alabileceğini belirterek, “Kullanıcılarımız meraklı ve yatırım yapmaktan çekinmiyor. Türkiye’nin buying power’ı yüksek” ifadelerini kullandı.

WEB3 TEKNOLOJİLERİNİN GÜVENLİK SORUNLARI

Web3 teknolojisinin günlük yaşama entegrasyonu sürecinde hala bazı sorunların bulunduğuna da dikkat çeken Üner, de önemli problemin güven eksikliği ve karmaşık kullanıcı deneyimi olduğunu dile getirdi. Bu zorlukların aşılması amacıyla regülasyonların netleşmesi gerektiğinin altını çizen Üner, Türkiye’de bu konuda olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. Etkinlikte ayrıca Web2 ile Web3 dünyalarının kesişim noktalarına da değinildi.

KAPSAYICI BİR ATMOSFER

Üner, daha önce düzenlenen etkinliklerin sınırlı bir çevrede “aynı yüzlerle” dönmesi üzerine, bu yılki IFW’de daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir atmosferin oluştuğuna dikkat çekti. “Web3 teknolojisini, blockchain’i günlük yaşama entegre etmenin yolu; iletişim, güvenlik ve kullanıcı deneyimi sorunlarını birlikte çözmekten geçiyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.