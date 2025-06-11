İstanbul Fintech Week 2025, Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi. GateTR, Türkiye’yi Büyük Pazar Olarak Görüyor. Gökalp, Regülasyonları Önceden Öngördüklerini Belirtti. Kullanıcı Güvenliğine Öncelik Veriyoruz. Kripto Sektörü, Politika ve Regülasyonlarla Dönüşüyor. 2025, Hükümetlerin Sektörü Dönüştürdüğü Bir Yıl

İSTANBUL FINTECH WEEK 2025’TE GÜÇLÜ KATILIM

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, bu yıl Fişekhane’de yüksek katılımla gerçekleşti. Etkinliğin altıncı düzenlemesinde yapay zekâ, blockchain, finansal teknolojiler ve kripto paralar gibi birçok alandan uzman isimler bir araya geldi. GateTR Operasyon Direktörü Temir Gökalp, etkinlikteki konuşmasında Türkiye’nin potansiyelini vurguladı ve “Türkiye’yi çok büyük bir pazar olarak değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapıyoruz,” dedi.

REGÜLASYONLAR VE GATE TR’Yİ ETKİLEYEN GELİŞMELER

Gökalp, GateTR’nin regülasyonları önceden öngörerek sistemlerini bu duruma göre inşa ettiğini belirtti. “2022 Kasım ayında uygulamamızı çıkardık. Şimdi ise 30 Haziran’a kadar ekibi büyütüyor, yeni zorunlu pozisyonlar için alımlar yapıyoruz,” diye ekledi. Regülasyonların kripto sektörü üzerindeki dönüştürücü etkisini önemseyen Gökalp, bu süreçte GateTR’nin önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. “Uyum kurallarını en baştan dikkate alarak sistemlerimizi oluşturduk. Bu sayede regülasyonlara adaptasyon bizim için daha kolay oldu,” sözleriyle durumu değerlendirdi.

KULLANICI GÜVENLİĞİ VE SEKTÖRE KATKI

Kullanıcı güvenliğini önceliklendirdiklerini aktaran Gökalp, “Biz merkeziyetsiz yapıyı kullanıcı dostu hale getirdik. Arayüzden kullanıcı desteğine kadar her adımı titizlikle planlıyoruz. Amacımız sektöre değer katan, güvenli ve sürdürülebilir çözümler sunmak,” dedi. Ayrıca, dünya genelinde kripto sektörüne yön veren önemli gelişmelerin artık yalnızca teknolojik değil, siyasi ve regülasyon bazlı olduğunu belirtti.

KÜRESEL ETKİLER VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Gökalp, “Artık küçük token hareketlerinden değil, ABD Başkanlık seçimlerinden ve Almanya hükümetinin satış kararlarından bahsediyoruz. Kitle ve sektör büyüdü, regülasyonlarla birlikte kullanıcı profili de değişiyor,” şeklinde konuştu. ABD’deki Donald Trump’ın kriptoya olan ilgisinin sektördeki etkilerini dile getiren Gökalp, “Trump seçim öncesinde bile kriptoyu sahiplenen söylemler geliştiriyordu. Bugün kendi token’ından ve ABD’nin kripto rezervlerinden söz ediyor,” diye belirtti. Bu değişimin tüm dünyadaki borsaları etkileyeceğine dikkati çeken Gökalp, 2025 yılının hem hükümetlerin hem de regülasyonların sektörü dönüştürdüğü bir dönem olacağına vurgu yaptı.