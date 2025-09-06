İstanbul Gaziosmanpaşa’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

GECE SAATLERİNDE YAŞANAN ŞİDDET OLAYI

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, bir şahıs akşam saatlerinde eniştesine öfkelendiği için sokak ortasında silahla etrafa rastgele ateş açtı. Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de, önceki gün meydana geldi. F.E. (41) isimli şahıs, eniştesinin oturduğu binanın önüne gelerek ona hakaret etmeye başladı. Sonrasında küfürler yağdıran F.E., elindeki silahla etrafa ateş açmaya başladı ve açılan ateş sonucu kurşunlardan biri eniştesinin evine isabet etti.

POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında, F.E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde silah ile birlikte tutuklanan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, F.E.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bu şiddet anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde F.E.’nin sokakta yüksek sesle küfür ettiği ve elindeki silahla rastgele ateş açtığı görülüyor. Öte yandan, F.E.’nin eniştesinin kız kardeşi ile boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle eniştesiyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu bilgisi edinildi.