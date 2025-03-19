İstanbul Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMALARI

Gaziosmanpaşa’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın duyurusu ile gündeme geliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamalara göre, 20 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve elektriklerin ne zaman geri geleceğini araştırıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Kesintiler, 20 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak. Bu kesintilerin sebebi bakım çalışmaları olarak belirtiliyor. İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinin Merkez-Karadeniz Mahallesi’nde 1146., 1151., 1215. sokaklarda önleyici bakım amacıyla elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün, Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nde de çeşitli sokaklarda (758., 758/1., 758/2., 758/6., Cengiz Topel, Efe Mehmet, Hekimsuyu, İstanbul sokağı ve Yeni Mahalle’deki 537., 538., 539., 590. gibi sokaklarda) kesinti gerçekleşecek.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DA DEVREDE

Yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında, Gaziosmanpaşa’nın Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1019., 1020., 1023., 1028. sokaklar gibi birçok sokakta da elektrik kesintisi yapılacak. Tüm bu kesintilerin İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de göz önünde bulundurarak gerçekleştirileceği bildiriliyor.