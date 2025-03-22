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İstanbul Giriş-Çıkış Kısıtlaması Manipülasyon İddiası

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DEZENFORMASYONUN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı” iddiasının yanıltıcı olduğu vurgulandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, şehirdeki giriş çıkış kısıtlamalarının yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir önlem olduğu ifade edildi.

KISITLAMALAR GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEMİYOR

İstanbul’daki bireylerin günlük yaşamlarını sürdürmelerinin ve seyahatlerinin önünde herhangi bir kısıtlama olmadığı belirtilerek, “Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

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