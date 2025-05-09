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İstanbul Hastane Önünde Duyarsızlık Görüntüsü

GÖRÜNTÜLER KİŞİSEL SORUMLULUĞU GÜNDEME GETİRİYOR

İstanbul Okmeydanı’ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde çekilen bir video, sosyal medyada büyük bir tartışma oluşturdu. Görüntülerde hastane acil servisi önünde yerde uzanmış bir kişinin etrafındaki insanların duyarsız kalması dikkat çekiyor.

DUYARSIZLIK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENİYOR

Video kaydını cep telefonuyla çeken bir kadın, “Adam acilin önünde bu şekil yatıyor. Herkes de kendi halinde. Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık” ifadelerini kullanarak görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan bu video, sağlık hizmetlerindeki sorunlar ve toplumsal duyarsızlık konularını yeniden gündeme getirdi. Kullanıcılar, “İnsanlık nerede kaldı?” ve “Bu manzara içimizi sızlattı” gibi tepkilerle durumu eleştirdi.

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