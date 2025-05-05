İstanbul Hava Durumu 15 Günlük Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı kaç derece olduğu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri de açıklandı. Peki, İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, kaç derece bekleniyor ve bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek?

YARIN İSTANBUL’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

İstanbul’da yarın yağış olup olmayacağı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıkça belirtildiği üzere, İstanbul için saatlik hava durumu tahminleri de paylaşıldı. İşte İstanbul’da hava bundan sonraki saatlerde nasıl olacak?