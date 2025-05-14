İstanbul Hava Durumu Bilgisi Paylaşıldı

HAVA DURUMU GÜNCEL RAPORU

İstanbul’da hava durumu ile ilgili en son veriler açıklandı. Bugün hava sıcaklığı hakkında bilgilere ulaşmak ve 15 günlük ile 30 günlük tahmin raporlarına göz atmak mümkün. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini güncel olarak paylaşıyor.

İSTANBUL’DA YARIN NELER BEKLENİYOR?

İstanbul’da yarın nasıl bir hava bekleniyor? Sıcaklık kaç derece olacak, bulutlu mu, yoksa güneşli bir gün mü yaşayacağız? Yarının yağış durumunu merak edenler için araştırmalar sürüyor. Tüm bu detaylar İstanbul’un saatlik hava durumu raporunda yer alıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu, şehirdeki hava koşullarını saat saat belirliyor. Hava durumu ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler için bu rapor oldukça önemli ve bilgilendirici.