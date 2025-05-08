İstanbul Hava Durumu Bugün Nedir?

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU BİLGİLERİ

İstanbul’daki hava sıcaklığı bugün ne kadar? 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları ile güncel bilgiler paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini açıkladı. İnsanlar, yarın İstanbul’da hava durumu hakkında bilgi arıyor. Merak edilenler arasında hava sıcaklığı, bulutluluk durumu ve güneşli ya da yağışlı olup olmadığı yer alıyor. İşte İstanbul’un saatlik hava durumu.

YENİ GÜN İÇİN HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporuna göre, yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Saat saat hava durumu tahminleri detaylandırılarak sunuluyor. İşte İstanbul’daki saatlik hava tahminleri.