İstanbul Hava Durumu Bugün Soruluyor

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul’da güncel hava durumu hakkında birçok bilgiyi öğrenmek mümkün. Bugün hava sıcaklığı ile ilgili detaylar ve 15 günlük, 30 günlük tahmin raporları paylaşıldı. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan 5 günlük hava durumu raporu da büyük ilgi görüyor. İnsanlar yarın İstanbul’daki hava koşullarının ne olacağını, sıcaklığın kaç derece olacağını, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini ve yağış beklenip beklenmediğini merak ediyor.

SAATLİK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un saatlik hava durumu tahminlerini de paylaşıyor. Hava koşullarının detaylarını öğrenmek isteyenler için saatlik hava durumu raporu oldukça önemli. İşte İstanbul için saatlik hava tahmin raporu: