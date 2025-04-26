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İstanbul Hava Durumu Güncel Bilgi

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu bilgileri merak ediliyor. Bugün şehirde hava sıcaklığı ve genel durum hakkında detaylar paylaşıldı. İstanbul’da hava sıcaklığının ne kadar olduğu ve yarın için hava durumu tahminleri araştırılıyor. Bulutlu ya da güneşli bir gün geçirip geçirilmeyeceği konusunda bilgi arayışları devam ediyor.

METEOROLOJİ’DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bu raporda İstanbul’da yarın beklenen yağış durumu ve saatlik hava sıcaklıkları hakkında bilgiler sunuldu. Şehirdeki hava koşullarıyla ilgili detaylar, günlük yaşamı etkileyen önemli bir konu oluyor.

SAAT SAAT İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da yarın hava koşulları hakkında bilgi almak isteyenler için saatlik hava durumu tahminleri de sunuldu. Hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, vatandaşların planlarını yapmasına yardımcı oluyor.

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