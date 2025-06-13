İstanbul Hava Durumu Güncel Bilgiler

ISTANBUL’DA HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul’da bugünkü hava durumu ölçümleri yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. Aynı zamanda, 5 günlük hava durumu tahminleri de açıklandı.

YARIN KIŞ İKLİMİ BEKLENİYOR

Yarın İstanbul’da hava durumu merak ediliyor. Sıklıkla sorgulanan konular arasında yarın hava sıcaklığı kaç derece olacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi, yağış bekleniyor mu gibi sorular yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava durumu için detaylı tahminlerini oluşturuyor.

SAATLİK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da saat saat hava durumu tahminlerini aktarıyor. Hava durumu hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler için saatlik hava tahmin raporu sunuluyor. Bu raporlar, şehirdeki güncel hava koşullarını takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.