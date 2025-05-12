İstanbul Hava Durumu Güncellemeleri Açıklandı

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’da hava durumu merak ediliyor. Bugün hava sıcaklığı kaç derece, 15 günlük ve 30 günlük tahminler açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini kullanıcılarla paylaştı. Özellikle, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak? Sıcaklık ne kadar? Bulutlu mu yoksa güneşli mi? Bu soruların yanıtları araştırılıyor. İstanbul’da yaşanacak yağış durumu da araştırılan bir konu.

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için hazırlanan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle sıralanıyor. İstanbul’da saat saat hava durumu nedir? İşte saatlik hava tahmin raporu: