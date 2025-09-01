İstanbul Hava Durumu Ne? Güneşli Mi?

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHLİLİ

İstanbul’da güncel hava durumu 15 günlük ve 30 günlük tahmin raporları yayımlandı. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Şu anda şehirde hava durumuyla ilgili merak edilenler arasında yarın beklenen sıcaklık ve hava koşulları yer alıyor. Ayrıca, yağış olup olmayacağı da araştırma konusu.

YARIN İSTANBUL’DA HAVA NE OLACAK?

Yarın İstanbul’da hava durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sunduğu veriler önemli bir kaynak oluşturuyor. Hava nasıl olacak, sıcaklık neye ulaşacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ayrıca, yarın yağış beklenip beklenmeyeceği de önemli bir konu haline geldi.

SAAT SATİ ÇİZELGESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da saatlik hava durumu tahminiyle ilgili bilgileri de paylaşıyor. Bu şekilde, vatandaşlar gün içerisinde ne bekleyebilecekleri konusunda daha iyi bir fikir edinebiliyor. İşte İstanbul için saatlik hava tahmin raporu…