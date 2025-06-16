İstanbul Hava Durumu Ne? Yarın Yağmur

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu bugün itibariyle merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte 5 günlük hava durumu tahminleri de açıklandı. Şu an için, İstanbul’daki hava durumu hakkında detaylar araştırılıyor.

YARININ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yarın İstanbul’da hava durumu hakkında insanlar bilgilendirilmekte. Kaç derece olacağı, hava durumunun bulutlu mu yoksa güneşli mi olacağı merak ediliyor. Ayrıca, yarın İstanbul’da yağış beklenip beklenmediği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için saatlik hava durumunu da duyuruyor.

5 GÜNLÜK TAHAHHÜT RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıklamış durumda. Bu rapor, vatandaşların havadan nasıl etkileneceğine dair ihtiyaç duyduğuna dair bilgiler sağlamaktadır. Saatlik hava durumu tahminleri de güncellenerek kamuoyuna sunulmakta.