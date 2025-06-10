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İstanbul Hava Durumu Raporu Verildi

BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu bugün ne kadar? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava tahmin raporları paylaşıldı. Hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük raporla izleniyor. Yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, sıcaklık kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek merak ediliyor. Ayrıca, yarın İstanbul’da yağış bekleniyor mu sorusu da araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu duyurdu. İstanbul’da saat saat hava durumu nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

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