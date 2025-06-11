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İstanbul Hava Durumu Raporu Yayınlandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. Gün içinde sıcaklık kaç derece olacak, hangi hava koşulları hâkim olacak gibi sorular yanıt buluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un hava durumu tahminlerini paylaştı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İlgili tahminleri öğrenmek isteyenler için ayrıntılı bilgiler veriliyor. Rapor, günlük bazda hava koşullarının saatlik değişimlerini yansıtıyor.

YARIN İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da yarın beklenen hava durumu hakkında ayrıntılı bilgiler araştırılıyor. Özellikle yağış olup olmayacağı, sıcaklık değerleri ve genel hava durumu gibi konular gündemde. Saatlik hava tahmin raporu ise önümüzdeki günlerde hava koşullarını daha iyi anlamak için önem taşıyor.

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