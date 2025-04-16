İstanbul Hava Durumu Raporu Yayınlandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu sıcaklıklarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Özellikle merak edilen konular arasında İstanbul’un yarınki hava durumu, sıcaklığı, bulutlu ya da güneşli olup olmadığı yer alıyor. Yarın için yağış tahminleri de araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Bu rapor, İstanbul’da saatlik hava durumu ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeriyor. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar!