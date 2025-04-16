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İstanbul Hava Durumu Raporu Yayınlandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu sıcaklıklarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Özellikle merak edilen konular arasında İstanbul’un yarınki hava durumu, sıcaklığı, bulutlu ya da güneşli olup olmadığı yer alıyor. Yarın için yağış tahminleri de araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Bu rapor, İstanbul’da saatlik hava durumu ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeriyor. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar!

ÖNEMLİ

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R. O. Kütahyalı Kayyum İddiasında Bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "CHP'ye kayyum atanacak" açıklaması yalanlandı ve ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında önemli bir düşüş gözlemlendi. Hakkında soruşturma açıldı.
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Ankara’da Soruşturma Başlatıldı

Hukukçu Ali Aktaş, CHP'nin kurultayının iptal edileceği iddiaları sonrası gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın halkı yanıltıcı bilgi yayması üzerine sert eleştirilerde bulundu ve tutuklanmasını destekledi.

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