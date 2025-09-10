Haberler

İstanbul Hava Durumu Tahmin Raporu

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’daki hava durumu hakkında son bilgiler paylaşıldı. Bugün İstanbul’da hava durumu kaç derece olduğu, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu açıklandı. 5 günlük hava durumu tahminleri de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi. Yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi olacağı da merak ediliyor. İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük İstanbul hava tahmin raporunu paylaştı. Bu tahminler, İstanbul’daki hava koşullarını daha iyi anlamak ve günlük planlamalar yapmak için oldukça önem taşıyor. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak?

SAAT SAAT HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat saat İstanbul’daki hava durumunu da açıkladı. İşte saatlik hava tahmin raporu.

ÖNEMLİ

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

